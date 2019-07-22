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Одинаковые футболки Кунгур заявление в прокуратуру (2019) | Фото: vk.com/id190370421

Глава Кунгура отозвал заявление на детей с ОВЗ

Глава Кунгура Сергей Гордеев отозвал заявление в прокуратуру с просьбой проверить акцию с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники школы вышли в одинаковых футболках, глава города посчитал это участием в массовой акции.

В мэрии Кунгура сообщили, что еще на прошлой неделе в Кунгурскую городскую прокуратуру было направлено письмо об отзыве ранее направленного заявления.

Как стало известно, футболками дети хотели привлечь внимание к проблеме закрытия школы для детей с ОВЗ в Кунгуре. Образовательное учреждение находится в здании памятника архитектуры построенном в начале 1820-х годов. Его дальнейшая эксплуатация признана опасной.

В администрации сообщили, что дети с 1 сентября будут учиться в здании школы № 12 им. В.Ф. Маргелова и здании Дома детского юношеского туризма и экскурсий. "Нужно понимать, что это временное решение вопроса до момента строительства и ввода в эксплуатацию здания новой школы. Вопрос ликвидации школы, юридического ее объединения с другими учреждениями, сокращения сотрудников не рассматривается", - отметили в мэрии.


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Глава Кунгура отозвал заявление на детей с ОВЗ

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Теги: дети, Кунгур, Сергей Гордеев



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