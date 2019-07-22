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Происшествия Центральный ФО В России Москва
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

Суд изменил приговор подруге Захарченко, которая давала на него показания

Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на экс-полковника Дмитрия Захарченко.

Ее отпустили из-под стражи, передает РИА Новости.

Ранее Останкинский суд Москвы назначил Марчуковой три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей. Ей вменяли подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика Нота-банка.

Разговоры Марчуковой с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Захарченко.

Напомним, следствие считало, что в декабре 2015 года Захарченко получил 7 млн рублей за то, что предупредил руководителя Нота-банка Галину Морчакову о предстоящем обыске в банке и вызове на допрос.

Летом 2016 года Морчакова и руководители банка - братья Дмитрий и Вадим Ерохины - были арестованы.

Напомним, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток.

В июне 2019 года бывшего замначальника отдела "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима.

Он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 миллионов рублей.

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Суд изменил приговор подруге Захарченко, которая давала на него показания

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Теги: дмитрий захарченко, лариса марчукова



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