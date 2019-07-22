Количество россиян, прибывающих в Грузию самолетом, уменьшилось на 78%

За две недели с момента запрета воздушного сообщения между Россией и Грузией (запрет действует с 8 июля) число россиян, прибывших в соседнюю страну авиатранспортом, сократилось на 78,6%. Но в целом ситуация вовсе не представляется катастрофичной, поскольку общее снижение турпотока из России составило всего 21,4%. Количество россиян, прибывающих в Грузию другими путями (например, на авто), снизилось всего на 1,7%. Таковы данные грузинской исследовательской компании TBC Research.

Тем не менее, эксперты считают, что эффект от запрета полетов будет достаточно серьезный. Так, авиапутешественники, как правило, тратят гораздо больше автопутешественников или тех, кто ездит на поезде.