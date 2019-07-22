13 Августа 2020
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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Наталья Котова раскритиковала подчиненных за выполнение работ по демонтажу незаконных киосков

В Челябинске могут временно приостановить выдачу разрешений на установку новых киосков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, 18 июля врио главы Челябинска Наталья Котова посетила кинотеатр "Победа", который закрылся около пяти лет назад. Сейчас в здании работает только один из сетевых ресторанов быстрого питания, а территория рядом превратилась в стихийный рынок.

Как рассказал сегодня на аппаратном совещании и.о. начальника управления торговли Алексей Шеремеев, на все 20 незаконных объектов на этом рынке есть уведомления. Для добровольного демонтажа срок давно истек.

"Поэтому можно убирать хоть завтра. Сейчас специалист еще раз оповещает собственников о возможности сделать это добровольно. Надеемся на понимание, что люди увидят неотвратимость и считаем полезным, когда ежедневно проходят такие проверки", - сообщил он.

"Не видят они неотвратимость, плохо вы работаете. В том же Парковом демонстративно вчера выставляют киоск, выкладывают в соцсети для того, чтобы все посмотрели, что власти в городе нет, у нас другая власть существует в городе. Вы с кем — с нами или с ними? Определитесь уже", - заявила Котова.

Врио главы города предложила временно приостановить выдачу новых разрешений для объектов торговли. Она подчеркнула, что снос киоска или ларька обходится муниципалитету от 3 до 8 тыс. руб.

"Получается, что мы за счет бюджета, за счет денег налогоплательщиков, ведем эту войну. Зачем она нам нужна? Если людям не разрешено ставить, значит, они не должны этого делать. Пока не разберемся, будем сначала наводить порядок здесь, в здании Администрации, со всеми структурами, которые не понимают с первого раза, что нужно делать", - подчеркнула она.

Наталья Котова дала администрации Курчатовского района и управлению торговлю неделю, чтобы провести работы по демонтажу незаконных торговых объектов.

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Наталья Котова раскритиковала подчиненных за выполнение работ по демонтажу незаконных киосков

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Теги: Наталья Котова, киоски ларьки, демонтаж,



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