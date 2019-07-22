Федеральные ритейлеры увеличивают долю югорских товаропроизводителей на полках магазинов

В Югре дают "зеленый свет" федеральным ритейлерам, при этом власти намерены уделять внимание и развитию регионального малого и среднего бизнеса. Перспективы розничной торговли обсуждались на совещании в окружном правительстве. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По итогам 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре розничный товарооборот на душу населения составил 253,5 тыс. руб. Этот показатель выше средних значений по Уральскому федеральному округу (219,1 тыс. руб. на человека в год) и России (215,1 тыс. руб.). Об этом заявил директор регионального департамента экономического развития – заместитель губернатора автономного округа Николай Милькис.

"Эксперты уверены, что глобальные тренды в ритейле в ближайшие 10-15 лет будут связаны с ростом доли интернет-торговли, заметным ростом доли сетевых магазинов, улучшением качества продукции. В этой связи все более актуальным становятся стратегии, связанные с развитием долгосрочных партнерских связей между региональным бизнесом и федеральными сетями, региональных программ поддержки местных производителей, поиском и освоением нишевых форматов, ставкой на качество продукции и обслуживания", – отметил Николай Милькис.

Заместитель директора департамента экономического развития Югры Роман Колупаев добавил, что в регионе свою деятельность ведут девять федеральных сетевиков. Насчитывается 6 тыс. 516 стационарных торговых объектов. 1 057 из них – торговые объекты сетевых продовольственных операторов.

По его убеждению, окружным субъектам малого и среднего предпринимательства сложно конкурировать с крупными игроками на рынке. Поэтому перспективным направлением для их развития может стать оказание сопутствующих услуг, позволяющих персонализировать предложения для югорчан, максимально приблизить товары для потребителей.

Николай Милькис напомнил, что в России реализуется национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", на реализацию которого за шесть лет планируется направить свыше 481 млрд руб. Одна из главных целей нацпроекта сформулирована в майском указе президента России Владимира Путина – увеличение числа граждан, занятых в малом и среднем бизнесе, в 1,3 раза.

При этом, говоря о роли Ханты-Мансийского автономного округа в достижении показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", Николай Милькис подчеркнул, что для региона показатель увеличения численности занятых в сфере малого бизнеса составляет 230 тыс. человек.

Региональный представитель компании "Лента" Василий Рудольф сообщил, что только в гипермаркетах Сургута за полгода был проведен целый ряд масштабных мероприятий с участием местных товаропроизводителей, в числе которых пивзавод, хлебозавод, мясокомбинат. Также состоялись закупочные сессии. "Мы открыты и готовы участвовать в различных проектах на территории Югры. Наши площади позволяют представлять большой ассортимент местных товаропроизводителей", - сказал он.

Напомним, что еще в июне на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Югры Наталья Комарова и директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Александр Ильин заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает открытие в автономном округе новых торговых объектов компании, проведение мероприятий с участием представителей организации и товаропроизводителей Югры для обмена информацией о продукции, условиях ее поставки в магазины и последующей продажи. Соглашение позволит достичь увеличения доли местных товаропроизводителей в общем объеме продаж торговой сети "Пятерочка" на территории автономного округа.