Итальянская борзая, Мисс Россия и беременная скалолазка преодолели полумарафон в Тюмени

3000 бегунов со всей страны съехались в Тюмень, чтобы принять участие в полумарафоне "Стальной характер – АВТОГРАД". География соревнований впечатляет: более 90 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Курган, Барнаул и многие другие. Попробовать свои силы в тюменском полумарафоне решил даже спортсмен из Белоруссии. Об этом сообщается на портале органов власти Тюменской области.

Некоторые участники выделялись из общей массы бегунов благодаря своим нарядам и необычным аксессуарам. Например, Роман Берестовский вышел на старт вместе собакой. Итальянская борзая по кличке Веспа уже не первый раз участвует в подобных мероприятиях и без труда преодолела 21,1 км. "Первый свой марафон она пробежала в возрасте 6 месяцев. Заниматься она начала, когда ей было два месяца. Мы не стремимся показать лучший результат, а стараемся участвовать в подобных забегал регулярно", – отметил тюменец.

В числе участников была замечена тюменка в интересном положении. Она преодолела 5 км будучи на шестом месяце беременности, так что ее будущего ребенка можно смело считать самым юным бегуном на этом полумарафоне. Тюменка Юлия занимается скалолазанием, в прошлом году участвовала в забеге "Стального характера", не испугалась проверить себя и в этом, но из-за беременности бежать не стала, а прошла трассу пешком.

В качестве мотиватора полумарафона в этом сезоне выступала обладательница звания "Мисс Россия – 2016" Яна Добровольская. Она собрала свою команду, участвовавшую под девизом "Бежим с добром". В нее вошли более 50 бегунов. На дистанцию в 5 км они вышли вместе с российской красавицей. Яна отметила, что чувствует в себе силы пробежать более продолжительную трассу, но решила поддержать тех, кто в ее команде бежит впервые, и пробежать со всеми "пятёрку".

Первыми на старт вышли профессиональные спортсмены и те, кто составил им компанию на дистанции в 21,1 км. Они начали забег сразу после торжественного открытия. Первым на финиш пришел сотрудник МЧС Андрей Миняков из Верхней Пышмы Свердловской области. Его время – 1 час 11 минут 12 секунд. "В прошлом году я тоже бежал полумарафон, был третьим. В этот раз трасса была другая. Тяжелее было бежать по набережной, потому что там плитка – это самое ударное покрытие", – рассказал первый победитель.

Среди представительниц прекрасного пола быстрее всех оказалась пермячка Мария Осокина, преодолевшая полумарафонную дистанцию за 1 час 19 минут 33 секунды. "Три недели назад я пробежала марафон – выиграла "Белые ночи" в Питере. Немного восстановилась и решила приехать в Тюмень, чтобы пробежать "половинку" в качестве хорошей тренировки. Мечтаю подойти к нормативу мастера спорта международного класса, до которого мне осталось две минуты", – рассказала девушка.

В полдень борьбу за победу начали те, кто зарегистрировался на дистанции 5 и 10 км. Они бежали по общей 5-километровой трассе один или два круга.

О том, что еще ждет поклонников этого проекта, рассказал куратор программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл", депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов: "У нас есть планы проводить аналогичные мероприятия в других городах, как это происходит с экстремальным забегом, но для начала нужно отработать модель, чтобы понять, как лучше организовывать их на системной основе".

Напомним, прошедший полумарафон – второе мероприятие тюменской серии забегов "Стальной характер". Открывал ее экстрим-забег в Тобольске. Следующий этап – аналогичные состязания в Тюмени. Завершит серию осенний кросс в духовной столице. Все участники получают медали и смогут по итогу собрать оригинальную коллекцию наград с изображением тюменских достопримечательностей. Мероприятие реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области и посвящено 75-летию со дня ее образования.