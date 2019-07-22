В пермском кафе на два месяца запретили использовать музыкальное оборудование

Жители многоквартирного дома в Перми пожаловались на громкую музыку в кафе "Паприка", которое расположилось на первом этаже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По словам жильцов, от громкого звука в их квартирах вибрирует пол и мебель. Суд признал, что звуковое оборудование в кафе нарушает право на благоприятную среду обитания и негативно сказывается на самочувствии граждан, а потому признал хозяйку кафе виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и назначил наказание в виде запрета эксплуатации музыкального оборудования сроком на 60 суток.

Приставы опечатали музыкальное оборудование, несмотря на протесты хозяйки кафе: женщина утверждала, что этим летом в заведении должно состояться празднование четырех свадеб и выступление саксофониста. На протяжении всех 60 дней приставы будут проверять, соблюдается ли решение суда.