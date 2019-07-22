13 Августа 2020
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Общество Тюменская область
митинг шествие молодежь акция флаги праздник (2010) | Фото: Екатерина Красуцкая

Тюменская область в августе превратится в "территорию добрых дел"

Марафон "Тюменская область – территория добрых дел" пройдет в регионе с 1 по 19 августа 2019 года. Это региональная акция, направленная на привлечение внимания к волонтерской деятельности, она реализуется в соответствии с концепцией регионального комплексного проекта "Школа волонтера" и является его практическим этапом. Об этом сообщается на портале органов власти Тюменской области

Марафон направлен на развитие и популяризацию добровольческого движения Тюменской области, мероприятия проводятся в рамках празднования 75-летия образования Тюменской области.

Участниками марафона могут стать молодежные и детские общественные объединения; частные лица; инициативные группы граждан; некоммерческие организации (государственные и муниципальные учреждения, общественные и религиозные объединения, фонды, некоммерческие партнерства); коммерческие организации, региональные и местные средства массовой информации и др.

Для участия в марафоне необходимо направить заявку до 1 августа 2019 года на электронную почту volunteer72@pioner72.ru, в теме письма необходимо указать "заявка "Марафон добрых дел". Количество участников не ограничено.

В рамках марафона пройдет Эстафета "Любимой области посвящается…" Для участия в эстафете необходимо записать видеоролик, посвященный празднованию юбилея Тюменской области, своеобразию ее историко-культурного наследия, природных богатств и прислать его в срок до 10 августа 2019 года. Хронометраж видеоролика не более 90 секунд, качество записи FULL HD 1080i либо FULL HD 1080p. На протяжении всего видеоролика необходимо сохранить динамику и целостность выбранного сюжета.

В основу сюжета видеоролика может быть включен рассказ о памятниках истории и культуры; локальных самобытных достопримечательностях; выдающихся личностях истории, знаменитых и талантливых людях Тюменского края; культуре и быте народов, проживающих на территории области; промышленности, строительстве в настоящее время.

Другое мероприятие в рамках марафона - спортивные состязания "Доверяй, играя". Участники марафона в период с 1 по 19 августа 2019 года организуют и проводят состязания в командных видах спорта (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.) между командами общественных активистов, волонтеров и представителей органов власти. Обязательным условием данного этапа является проведение после матчей круглых столов, открытых дискуссий о перспективах развития добровольческого (волонтерского) движения.

Также марафон включает в себя флешмоб "В ритме добра" - участникам необходимо организовать и провести массовый танцевальный флешмоб (от 50 чел.) "В ритме добра". Флешмоб исполняется под гимн тюменской молодежи. По итогам предоставляется фото- и видеоотчет.

Кроме того в списке мероприятий добровольческие акции по оказанию поддержки социально незащищенным слоям населения, благоустройству территорий, охране животных.

Все мероприятия марафона необходимо освещать в местных СМИ и интернет-ресурсах с использованием хештегов: #АВЦ #Доброволец72 #марафондобрыхдел72 #Тюменскаяобластьтерриториядобрыхдел.

Результаты будут объявлены не позднее 27 августа 2019 года.

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Тюменская область в августе превратится в "территорию добрых дел"

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Теги: территория добрых дел, волонтерство



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