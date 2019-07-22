13 Августа 2020
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(2019) | Фото: YouTube

Объявленного в федеральный розыск мужчину поймали на концерте Metallica в "Лужниках"

Россиянин, находившийся в федеральном розыске, пришел на концерт рок-группы Metallica в Москве и был задержан прямо на стадионе "Лужники".

Как сообщает telegram-канал Mash, это 33-летний уроженец Томской области Евгений Северин. Он находился в розыске за совершение вымогательства в Самаре, уточняет агентство "Москва".

Вычислить разыскиваемого удалось благодаря устройству с системой распознавания лиц.

22 июля американский музыкальный коллектив "Metallica" выступили с концертом в Москве. Группа на стадионе "Лужники" в том числе исполнила песню "Группа крови" Виктора Цоя.

Кадры выступления появились в Сети. На видео видно, как музыкантам подпевает многотысячный стадион

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Объявленного в федеральный розыск мужчину поймали на концерте Metallica в "Лужниках"

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Теги: москва, лужники, metallica, розыск



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