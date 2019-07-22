Экс-директор Антипинского НПЗ может скрываться за границей

Бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко может скрываться за границей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Лисовиченко находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье по "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации". Речь идет о хищении кредитных денег "Сбербанка", бывшему собственнику АНПЗ Дмитрию Мазурову уже предъявлено обвинение.

В пресс-службе управления СКР пояснили, что факт нахождения Лисовиченко за границей еще не подтвержден, это одна из версий. По этой причине экс-руководитель еще не объявлен в международный розыск.

Как сообщало Накануне.RU, летом у завода сменился собственник: от группы "Новый поток" контроль перешел к СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.