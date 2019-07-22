В Кургане на Троицкой площади бесплатно выступит звезда "Ла Скала" и "Метрополитан-опера"

Курган готовится к грандиозному событию в сфере культуры - 3 августа в регион приедет известнейший оперный певец с мировым именем Дмитрий Корчак.

Он даст концерт для всех желающих бесплатно - сцену установят под открытым небом на Троицкой площади, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Его выступление будет под музыку Зауральского симфонического оркестра и Зауральского оркестра русских народных инструментов.



Корчак известен миру как один из самых выдающихся оперных певцов, он выступает в "Ла Скала", "Ковент-Гарден", "Метрополитан-опера" и других.

Концерт начнется в 21.00.