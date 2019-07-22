К концу 2021 года в домах Свердловской области должно не остаться старых лифтов

К концу 2021 года в Свердловской области планируется полностью завершить программу по ускоренной замене лифтов и перейти на дальнейшее обновление оборудования в многоквартирных домах в плановом режиме. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

По его словам, в жилом фонде области осталось заменить чуть более 1,5 тысяч подъемников: работы будут проводиться в рамках региональной программы капремонта, с финансированием из средств регоператора и привлечением механизмов кредитования и поддержки из областного бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в реестре нуждающихся в обновлении лифтового парка значатся 14 муниципалитетов - это Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Новоуральск, Верхняя Пышма, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Качканар, Асбест, Заречный, Лесной, Верхняя Салда и Нижняя Тура.

Основной объем работ приходится на Екатеринбург, где в замене нуждается около 850 подъемников, далее идут Нижний Тагил (277 лифтов) и Первоуральск (60).