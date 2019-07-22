13 Августа 2020
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

К концу 2021 года в домах Свердловской области должно не остаться старых лифтов

К концу 2021 года в Свердловской области планируется полностью завершить программу по ускоренной замене лифтов и перейти на дальнейшее обновление оборудования в многоквартирных домах в плановом режиме. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
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По его словам, в жилом фонде области осталось заменить чуть более 1,5 тысяч подъемников: работы будут проводиться в рамках региональной программы капремонта, с финансированием из средств регоператора и привлечением механизмов кредитования и поддержки из областного бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в реестре нуждающихся в обновлении лифтового парка значатся 14 муниципалитетов - это Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Новоуральск, Верхняя Пышма, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Качканар, Асбест, Заречный, Лесной, Верхняя Салда и Нижняя Тура.

Основной объем работ приходится на Екатеринбург, где в замене нуждается около 850 подъемников, далее идут Нижний Тагил (277 лифтов) и Первоуральск (60).

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К концу 2021 года в домах Свердловской области должно не остаться старых лифтов

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Теги: лифты, замена, Средний Урал



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