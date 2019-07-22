"Будет здесь зеленый холм". На рекультивацию челябинской свалки потребуется почти 4 млрд рублей

Работы в рамках подготовительного этапа рекультивации челябинской городской свалки идут по графику. Об этом сообщил и.о. министра экологии региона Сергей Лихачёв, передает корреспондент Накануне.RU.

"Идёт подготовка тела свалки к рекультивации. Происходит выравнивание грунта на вершине свалки. Работы ведутся активно. "РосРАО" идёт в графике, все будет сделано вовремя и качественно", - подчеркнул он.

В настоящий момент на вершине свалки работает 17 единиц техники и 20 человек. Работы ведутся по 12 часов в день.

"Подготовительный этап переформирования свалочного тела у нас запланирован с 15 июля по 15 октября. Работы идут в графике, даже с некоторым опережением, в пределах 107%. Поэтому можно сказать, в назначенный срок, даже немного раньше, этап будет закончен и контракт на подготовительный этап переформирования свалочного тела будет завершен", - рассказал руководитель проекта со стороны "РосРАО" Александр Толмачев.

Сейчас на площадке подготовлен строительный городок, выкладываются по всему телу свалки временные дороги.

Техника уже начинает работы по разработке отходов. Уплотнённые отходы объемом 135 тыс. куб.м будут вынуты из тела свалки и дальше будут направляться на площадку для временного хранения и распределяться по телу свалки согласно подготовленному проекту.

В ходе основного этапа работ будет окончательно сформировано тело свалки, которое накроют специальным защитным экраном толщиной 1 метр. Затем будет проведена дегазация – подготовлена система сбора и утилизации газа, который есть на свалке, и его безопасное обезвреживание, а также безопасное обезвреживание и сбор фильтрата, которые образуется на теле свалки.

"Мы планируем к основным работам приступить в сентябре и закончить их в конце 2021 года. В конце 2021 года здесь будет зелёный холм. Биологический этап долгий, он проходит четыре года, это постепенное зарастание, но сам зелёный холм сформируется достаточно быстро", - отметил представитель "РосРАО".

Однако гулять по "зеленому холму" будет можно только через 15 лет.

"Я видел такие холмы в Испании, Италии, Германии. В Испании это вообще парки, туда возят детей. И наша свалка будет именно таким парком, я надеюсь на это", - подчеркнул и.о. министра экологии.

Как сообщил и.о. министра, решение о переносе саммитов ШОС и БРИКС не повлияло на финансирование работ – Челябинск получит федеральные средства на рекультивацию свалки.

"А мы что для саммитов это делаем? Мы делаем для людей. Нам надо решить эту задачу, и мы ее решаем", - подчеркнул он.

Точная стоимость рекультивации свалки в настоящий момент неизвестна, она будет определена в ходе проведения госэкспертизы и подтверждения сметной стоимости. Предварительная стоимость составляет 3,8 млрд руб.

"Но мы думаем, что будет меньше", - добавил Сергей Лихачев.