"Будет здесь зеленый холм". На рекультивацию челябинской свалки потребуется почти 4 млрд рублей

13 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап, (2019) | Фото: Накануне.RU

"Будет здесь зеленый холм". На рекультивацию челябинской свалки потребуется почти 4 млрд рублей

Работы в рамках подготовительного этапа рекультивации челябинской городской свалки идут по графику. Об этом сообщил и.о. министра экологии региона Сергей Лихачёв, передает корреспондент Накануне.RU.

"Идёт подготовка тела свалки к рекультивации. Происходит выравнивание грунта на вершине свалки. Работы ведутся активно. "РосРАО" идёт в графике, все будет сделано вовремя и качественно", - подчеркнул он.

В настоящий момент на вершине свалки работает 17 единиц техники и 20 человек. Работы ведутся по 12 часов в день.

челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап,(2019)|Фото: Накануне.RU

"Подготовительный этап переформирования свалочного тела у нас запланирован с 15 июля по 15 октября. Работы идут в графике, даже с некоторым опережением, в пределах 107%. Поэтому можно сказать, в назначенный срок, даже немного раньше, этап будет закончен и контракт на подготовительный этап переформирования свалочного тела будет завершен", - рассказал руководитель проекта со стороны "РосРАО" Александр Толмачев.

Сейчас на площадке подготовлен строительный городок, выкладываются по всему телу свалки временные дороги.

Техника уже начинает работы по разработке отходов. Уплотнённые отходы объемом 135 тыс. куб.м будут вынуты из тела свалки и дальше будут направляться на площадку для временного хранения и распределяться по телу свалки согласно подготовленному проекту.

челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап,(2019)|Фото: Накануне.RU

В ходе основного этапа работ будет окончательно сформировано тело свалки, которое накроют специальным защитным экраном толщиной 1 метр. Затем будет проведена дегазация – подготовлена система сбора и утилизации газа, который есть на свалке, и его безопасное обезвреживание, а также безопасное обезвреживание и сбор фильтрата, которые образуется на теле свалки.

"Мы планируем к основным работам приступить в сентябре и закончить их в конце 2021 года. В конце 2021 года здесь будет зелёный холм. Биологический этап долгий, он проходит четыре года, это постепенное зарастание, но сам зелёный холм сформируется достаточно быстро", - отметил представитель "РосРАО".

челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап,(2019)|Фото: Накануне.RU

Однако гулять по "зеленому холму" будет можно только через 15 лет.

"Я видел такие холмы в Испании, Италии, Германии. В Испании это вообще парки, туда возят детей. И наша свалка будет именно таким парком, я надеюсь на это", - подчеркнул и.о. министра экологии.

челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап,(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил и.о. министра, решение о переносе саммитов ШОС и БРИКС не повлияло на финансирование работ – Челябинск получит федеральные средства на рекультивацию свалки.

"А мы что для саммитов это делаем? Мы делаем для людей. Нам надо решить эту задачу, и мы ее решаем", - подчеркнул он.

Точная стоимость рекультивации свалки в настоящий момент неизвестна, она будет определена в ходе проведения госэкспертизы и подтверждения сметной стоимости. Предварительная стоимость составляет 3,8 млрд руб.

"Но мы думаем, что будет меньше", - добавил Сергей Лихачев.

челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап,(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Будет здесь зеленый холм". На рекультивацию челябинской свалки потребуется почти 4 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: свалка, рекультивация, подрядчик, проект, Росрао, подготовительный этап, Сергей Лихачев,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.11.2019 08:17 Мск Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации челябинской свалки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети