Суд отказал очередному кредитору в иске о банкротстве авиакомпании Utair

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отказал ООО "Юган-Юнион кард" в признании банкротом авиакомпании Utair. Заявление рассматривалось сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее суд вынес аналогичное решение по иску "Флеш лайт капитал", рассмотренному в рамках того же дела. Истцами выступают еще два контрагента авиакомпании: "Интер" и "ГИДПРОМЭНЕРГОСТРОЙ".

Напомним, авиакомпания находится в процессе переговоров с банками о реструктуризации долов.