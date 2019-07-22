13 Августа 2020
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снимки, удары, Сирия, объекты, спутник (2018) | Фото:Digital Globe

В Минобороны назвали фейком сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии

В Минобороны РФ опровергли информацию об ударе воздушно-космических сил по рынку в населённом пункте Маарет-ан-Нуман в провинции Идлиб.

Заявления о бомбардировке гражданского объекта, распространяемые организацией "Белые каски", финансируемой США и Великобританией, в Минобороны назвали фейком и подчеркнули, что авиация ВКС России не выполняла в этом районе никаких заданий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МО.

Напомним, это уже не первый вборс такого рода, ранее западные СМИ сообщали о якобы действующих в Идлибе российских сухопутных войсках.

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В Минобороны назвали фейком сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии

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Теги: Минобороны, Сирия, рынок, Идлиб



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