Мы не за железным занавесом! Депутаты заксобрания поспорили о финансировании зарубежных гастролей музкомедии

Депутаты заксобрания Свердловской области поспорили из-за выделения 26 млн руб. Свердловскому государственному академическому театру музыкальной комедии на гастроли в Германии. Депутаты предложили минкульту за бюджетный счет проводить гастроли театра в городах региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Гастроли - часть госзадания, театр в 2019 г. посетил Берлин, выступления для зрителей были не бесплатными, однако представитель областного минкульта затруднилась назвать сумму, которую заработали театралы.

"Зачем нам немцы? В селе Покровское Каменского района ни один человек не ездил на спектакль. Вопрос прост: почему за эти же деньги не проходят бесплатно культурные мероприятия для жителей Свердловской области?" - задал вопрос Вячеслав Вегнер.

Председатель комитета Владимир Терешков поддержал финансирование гастролей: "Мы же не за железным занавесом! Надо показывать свою культуру и искусство. Поэтому мы на этом никогда не экономики и экономить не будем". Однако он отметил, что перед минкультом необходимо ставить задачу увеличения количества гастролей по городам региона.