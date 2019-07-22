Режиссер "Матильды" начал съемки фильма о смерти Виктора Цоя

Пока в сети обсуждают, как Metallica накануне в "Лужниках" исполнила "Группу крови", Алексей Учитель и его студия "Рок" приступили к съемкам фильма о лидере группы "Кино".

Кастинг у проекта такой: Евгений Цыганов, Надежда Калеганова и Паулина Андреева.

"Студия "Рок" при поддержке российского Фонда кино, при участии латвийской кинокомпании Mistrus Media приступила к производству полнометражного фильма "47". Съемки картины будут проходить в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. К разработке сценария режиссер Алексей Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым", - цитирует ТАСС авторов проекта.

Ранее Учитель сообщал журналистам, что название "47" носил последний альбом, который написал Виктор Цой.

Главным героем фильма является водитель автобуса, в который врезался "Москвич" Виктора Цоя. В силу обстоятельств, именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. В автобусе все близкие музыканта, которые не знают, что за рулем находится второй участник роковой аварии. Алексей Учитель подчеркивает, что события, происходящие во время этого путешествия, являются вымышленными.

На экране не будет актера, играющего Виктора Цоя, образ будет складываться из деталей, реплик и эмоциональных реакций других героев.