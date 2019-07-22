13 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2004) |

Пациенты больницы в Забайкалье пожаловались на стирку бинтов из-за их нехватки

В Забайкальском крае проведут проверку после жалобы жителей поселка Вершино-Дарасунское.

Ранее в ходе рабочей поездки главы региона Александра Осипова они сообщили, что некоторые пациенты вынуждены были стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в больнице, сообщили Накануне.RU в Минздраве края.

Как заявил министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников, он взял ситуацию под "личный контроль".

"Информацию о "стирке бинтов пациентами" мы тщательно проверим", - пообещал Кожевников.

Ранее в интернете появились фотографии с "кроватями", которые соорудили из деревянных щитов и стульев в Кузнецкой межрайонной больнице Пензенской области.

На снимках, которые появились в соцсети "Вконтакте", видно, как в комнате, похожей на больничную палату, рядом с обычной койкой стоит "кровать", сооруженная из деревянного щита, уложенного на два стула. "Так выглядит кровать в городской больнице", - гласит подпись под фотографией.

Подлинность снимков подтвердил главный врач больницы Алексей Потапов. Появление таких кроватей он объяснил так: "кроватей в достатке, но когда больных в нерабочие часы - в ночные и праздничные - переизбыток, то приходится разворачивать дополнительные, "приставные" койки…".

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Пациенты больницы в Забайкалье пожаловались на стирку бинтов из-за их нехватки

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Теги: бинты, больница, забайкалье



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