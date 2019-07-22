В Тюменской области многодетная семья открыла бизнес благодаря соцконтракту

Социальный контракт – один из действенных механизмов оказания государственной помощи малоимущим семьям в Тюменской области. Он подразумевает, что государство берет на себя обязательства по поддержке семьи, а семья, в свою очередь – обязательство приложить собственные усилия для выхода из трудной жизненной ситуации. Для тех, кто стремится изменить свою жизнь в лучшую сторону, это важное условие. Многодетная семья Чирятьевых из Омутинского района на денежные средства от социального контракта смогла открыть семейный бизнес. Уже сегодня она успешно предоставляет свои услуги на местном рынке бытовых услуг, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Подобный механизм оказания социальной помощи применяется в Тюменской области с 2006 года в виде оказания семье адресной социальной помощи по выходу на самообеспечение, с 2010 года — на условиях социального контракта. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в 2019 году департамент социального развития Тюменской области разработал дорожную карту по апробированию новых подходов в двух пилотных районах: Казанском и Абатском. Данные подходы подразумевают социальное сопровождение семьи на период действия социального контракта и наставничество со стороны социальных служб.

В семье Чирятьевых воспитывается трое детей. В марте 2019 года в качестве адресной социальной помощи по выходу на самообеспечение они получили денежные средства в размере более 70 тыс. рублей. На эти деньги супруги Чирятьевы приобрели моющий пылесос. Теперь они оказывают услуги по химчистке мебели. Предпринимательская деятельность супругов Чирятьевых не ограничивается только одним направлением. В своем социально-благотворительном магазине они продают одежду, бывшую в употреблении, по низким ценам, а нуждающиеся могут брать вещи бесплатно. К тому же семья приняла активное участие в государственных социальных программах, таких как "Молодая семья" и "Самозанятость".

Участвовать в программе социального контракта могут семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (в настоящее время величина прожиточного минимума на душу населения в Тюменской области составляет 10949 рублей). Реализация пилотного проекта рассчитана до конца 2019 года, в дальнейшем, с учетом полученного опыта в пилотных территориях, будут внесены необходимые изменения в действующее региональное законодательство и с 2020 года новые подходы будут распространены по всей Тюменской области.

С 2006 года адресную социальную помощь на условиях социального контракта получили 8,6 тысячи малоимущих семей, 95% из них — это семьи с детьми, в том числе многодетные семьи. В 2018 году такая помощь предоставлена более 250 малоимущим семьям на общую сумму около 15 млн рублей, средний размер выплаты — 60 тыс. рублей.