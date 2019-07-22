13 Августа 2020
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поезд, железная дорога (2016) | Фото: 1ul.ru

Из-за схода с рельсов поезда в Коми ограничена продажа билетов на пассажирский поезд Москва – Лабытнанги

Из-за схода 23 вагонов поезда в Коми на станции Керки Северной железной дороги временно ограничены продажи на ряд пассажирских поездов, следующих по участку Кожва - Сосногорск. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Северной Железной дороги.
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В частности, ограничена продажа билетов на рейс №22 Москва Лабытнанги. Поезд из Москвы доедет только до Сосногорска. В РЖД пояснили, что ряд поездов пока будет курсировать только по маршрутам от и до Сосногорска.

Добавим, что также приостановка продажи билетов коснулась поездов, следующих по направлению: Адлер - Воркута, Сыктывкар - Усинск, Санкт-Петербург - Воркута, Москва - Воркута и Сосногорск - Новороссийск. Продажи билетов на поезд Усинск - Сыктывкар закрыты по всему маршруту следования.

"Специалисты компании принимают все усилия для ликвидации последствий размыва пути, возникшего из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по восстановлению движения находятся под личным контролем генерального директора – председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова. На месте работают восстановительные поезда, вся необходимая техника, более 300 сотрудников СЖД" - сообщили в РЖД, отметив, что пассажирам задержанных поездов организовано питание, а в случае отказа от поездки, деньги за билет будут возвращены без удержания дополнительных платежей и сборов.

Отметим, что в минувшие выходные с рельсов сошло 12 вагонов грузового поезда на однопутном участке Собь - Харп в Приуральском районе Ямала.

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Из-за схода с рельсов поезда в Коми ограничена продажа билетов на пассажирский поезд Москва – Лабытнанги

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Теги: ограничения продажи билетов, сход вагонов с рельсов, поезд Москва - Лабытнанги



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