"Краснодару" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов предстоит сразиться с "Порту"

Футбольный клуб "Краснодар" узнал своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА.

"Быки" встретятся с "Порту", который в прошлом сезоне дошёл до четвертьфинала турнира.

Первая встреча состоится 6 или 7 августа в России, ответная игра в Португалии намечена на 13 августа.

Соперником «Краснодара» в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2019/20 станет португальский «Порту» @FCPorto



Первый матч «быки» проведут дома 6 или 7 августа.

Ответный поединок состоится в Португалии 13 августа.



Точные даты и время будут определены позднее. pic.twitter.com/CwqqQ0jwqS — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 июля 2019 г.

Отметим, что для "Краснодара" это первое участие в турнире.

Как сообщало Накануне.RU, в нынешнее трансферное окно состав "драконов" пополнил экс-игрок "Спартака" Зе Луиш.