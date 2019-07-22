"Краснодару" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов предстоит сразиться с "Порту"
Футбольный клуб "Краснодар" узнал своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА.
"Быки" встретятся с "Порту", который в прошлом сезоне дошёл до четвертьфинала турнира.
Первая встреча состоится 6 или 7 августа в России, ответная игра в Португалии намечена на 13 августа.
Соперником «Краснодара» в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2019/20 станет португальский «Порту» @FCPorto— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 июля 2019 г.
Первый матч «быки» проведут дома 6 или 7 августа.
Ответный поединок состоится в Португалии 13 августа.
Точные даты и время будут определены позднее. pic.twitter.com/CwqqQ0jwqS
Отметим, что для "Краснодара" это первое участие в турнире.
Как сообщало Накануне.RU, в нынешнее трансферное окно состав "драконов" пополнил экс-игрок "Спартака" Зе Луиш.