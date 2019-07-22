Действие штормового предупреждения на Среднем Урале вновь продлено

На Среднем Урале синоптики продлили действие штормового предупреждения на завтра, 23 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Согласно прогнозу, во вторник в регионе сохранится вероятность сильных ливней, грозы и града. В МЧС просят свердловчан и гостей области соблюдать меры безопасности и не пренебрегать рекомендациями спасателей.

В случае происшествий следует незамедлительно сообщать о них по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101 или на единый номер вызова экстренных служб - 112.

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге прошла сильная гроза. Ливень затопил улицы, в различных районах города ветер повалил деревья, а в аэропорту Кольцово было задержано несколько рейсов.