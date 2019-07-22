В Голливуде для разработки "кодекса" съемок постельных сцен привлекут порноактрису

В Голливуде разработают правила съемок интимных сцен. К созданию "кодекса" привлекут британскую порноактрису Алисию Родис, сообщает Vulture.

Началось все с того, что Родис привлек телеканал HBO в октябре прошлого года, когда снимался сериал "Двойка" ("The Deuce"), рассказывавший о порноиндустрии в 70-х. Видимо, Алисия подсказывала авторам не только как живут порноактеры, но и как снимать пикантные сцены. Теперь с ней хочет поработать актерский профсоюз – Американская гильдия киноактеров.

Сообщается, что профсоюз хочет предотвратить любую возможность домогательств и эксплуатации во время съемок обнаженного тела. Участники индустрии считают, что конечная цель гильдии – засылать на любые съемки своих комиссаров, которые будут проверять – соответствует ли "кодексу" работа того или иного режиссера. Естественно, все это делается под лозунгом движения #MeToo, которое борется с сексуальными домогательствами и насилием. Однако эксперты полагают, что инициатива может закончиться другой крайностью, ведь часто на съемках интимных сцен на площадке не остается никого, кроме режиссера, оператора и непосредственных участников-актеров. А тут предлагается еще и комиссара пригласить.