В Голливуде для разработки "кодекса" съемок постельных сцен привлекут порноактрису

13 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
50 оттенков серого (2014) | Фото:Universal Pictures/Focus Features

В Голливуде для разработки "кодекса" съемок постельных сцен привлекут порноактрису

В Голливуде разработают правила съемок интимных сцен. К созданию "кодекса" привлекут британскую порноактрису Алисию Родис, сообщает Vulture.

Началось все с того, что Родис привлек телеканал HBO в октябре прошлого года, когда снимался сериал "Двойка" ("The Deuce"), рассказывавший о порноиндустрии в 70-х. Видимо, Алисия подсказывала авторам не только как живут порноактеры, но и как снимать пикантные сцены. Теперь с ней хочет поработать актерский профсоюз – Американская гильдия киноактеров.

Сообщается, что профсоюз хочет предотвратить любую возможность домогательств и эксплуатации во время съемок обнаженного тела. Участники индустрии считают, что конечная цель гильдии – засылать на любые съемки своих комиссаров, которые будут проверять – соответствует ли "кодексу" работа того или иного режиссера. Естественно, все это делается под лозунгом движения #MeToo, которое борется с сексуальными домогательствами и насилием. Однако эксперты полагают, что инициатива может закончиться другой крайностью, ведь часто на съемках интимных сцен на площадке не остается никого, кроме режиссера, оператора и непосредственных участников-актеров. А тут предлагается еще и комиссара пригласить.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Голливуде для разработки "кодекса" съемок постельных сцен привлекут порноактрису

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: голливуд, съемки, профсоюз, интимная сцена



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети