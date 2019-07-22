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Гора Ай-Петри, Крым (2015) | Фото: Накануне.RU

Укравший картину Куинджи из Третьяковки оплатил ее реставрацию

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи возместил причиненный ущерб в 13 тысяч рублей.

Как пояснил адвокат, это стоимость восстановительных работ.

Потерпевшими по делу признано министерство культуры в части имущественного вреда, а также Третьяковская галерея - ущерб деловой репутации.

Кража произошла 27 января. 31-летний мужчина снял полотно со стены в зале, где проходила выставка. Его выбор пал на "Ай-Петри. Крым". Он унес картину на глазах посетителей и смотрителей. На следующий день его задержали, картину вернули.

Ранее Дениса Чуприкова направили на психиатрическую экспертизу. Он уже признал свою вину и написал чистосердечное признание.

Мужчина признал себя виновным и объяснил свой мотив - он хотел "привлечь внимание к себе", передает РИА Новости.

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Укравший картину Куинджи из Третьяковки оплатил ее реставрацию

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Теги: третьяковская галерея, куинджи, кража



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