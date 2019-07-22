В Когалыме "взяли" злоумышленника с самодельным взрывным устройством

В Когалыме задержан мужчина, у которого нашли самодельное взрывное устройство, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Это произошло утром 21 июля. Работали сотрудники полиции и тюменского управления ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах. У злоумышленника нашли самодельное взрывное устройство.

В пресс-службах управлений МВД и ФСБ Накануне.RU не стали комментировать задержание.

СМИ добавляют, что взрывчатка была изготовлена на основе гексогена.