13 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото

В Когалыме "взяли" злоумышленника с самодельным взрывным устройством

В Когалыме задержан мужчина, у которого нашли самодельное взрывное устройство, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Это произошло утром 21 июля. Работали сотрудники полиции и тюменского управления ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах. У злоумышленника нашли самодельное взрывное устройство.

В пресс-службах управлений МВД и ФСБ Накануне.RU не стали комментировать задержание.

СМИ добавляют, что взрывчатка была изготовлена на основе гексогена.

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В Когалыме "взяли" злоумышленника с самодельным взрывным устройством

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Теги: пояс смертника, самодельное взрывное устройство



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Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2019 14:25 Мск ФСБ раскрыла подробности задержания смертника в Когалыме

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