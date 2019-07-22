13 Августа 2020
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коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Киев намерен "прекратить" прием в гражданство РФ жителей Донбасса

Украина планирует ввести меры против получения жителями ДНР и ЛНР гражданства РФ. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

По его словам, должны быть приняты такие меры, "чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился". "Мы, конечно, не оставим это так", - сказал он. Об этом сообщает РИА "Новости".

На днях в СНБО решили засекретить меры по реагированию на указ президента России Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями Донбасса.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов подчеркнул, что Россия продолжит принимать в свое гражданство жителей Донбасса, так как "это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР".

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Киев намерен "прекратить" прием в гражданство РФ жителей Донбасса

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, гражданство РФ, паспорт



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