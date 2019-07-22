Жители Гайнского района через портал "Управляем вместе" пожаловались на размытую дорогу

Жители поселка Жемчужный через портал "Управляем вместе" пожаловались на размытую дорогу в Гайнском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все лотки и мосты размыты, на дорогах ямы и выбоины", - говорится в сообщении, автор которого утверждает, что люди не могут выехать ни в больницу, ни на работу, а в магазине закончились продукты.

Также в обращении говорится, что проблему не удалось решить даже после обращения в прокуратуру: дорогу так и не начали делать.

Напомним, ранее из-за разгула стихии в четырех районах – Кудымкарском, Бардымском, Юрлинском и Гайнском – ввели режим ЧС. Сейчас ситуация улучшилась, режим остается только в одном, Гайнском районе.

В пресс-службе краевого управления МЧС сообщили, что в Гайнском районе остается размытым один участок автомобильной дороги. Затруднен проезд легкового транспорта к одному из населенных пунктов – по дороге "пройдет" только грузовая техника высокой проходимости.

Накануне.RU направило запрос в администрацию Гайнского района с просьбой прокомментировать ситуацию.