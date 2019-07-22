В Челябинске суд дал 21 год "строгача" убийце молодой девушки, прилетевшей из США

В Челябинском областном суде вынесли приговор Александру Магиленцу, который ранее признался в убийстве молодой девушки.

Все произошло в июле прошлого года - Малиленец на "Авито" увидел объявление о продаже иномарки за 500 тыс. руб., в его голове созрел преступный план.

Хозяйкой машины оказалась россиянка Ксения М., которая приехала на Южный Урал из США, где жила с мужем и ребенком. Магиленец заманил ее в автосервис, где убил, а машину и документы Ксении забрал себе.

Ему назначен 21 год в колонии строгого режима с компенсацией морального вреда в сумме 3 млн руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.