Шаг в отношении авиабазы "Инджирлик": Турция уточнила, как ответит на возможные санкции США из-за С-400

Турция пригрозила ответить на санкции США из-за покупки С-400, в том числе по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС.

Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, если США будет применять санкции, Турция даст ответ, передает РИА Новости.

"Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы "Инджирлик", - подчеркнул он.

Напомним, сообщалось, что президент США Дональд Трамп сейчас рассматривают антитурецкие санкции, однако окончательное решение еще не принято.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор о поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-400 самым важным в истории страны. Он отметил, что с помощью С-400 страна не готовится к военным действиям, а только старается обеспечить национальную безопасность.