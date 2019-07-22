13 Августа 2020
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Экономика Свердловская область
Иннопром, Универсиада-2023 (2019) | Фото: Накануне.RU

Расходы на проведение Универсиады 2023 могут составить 79 млрд рублей

Проведение Универсиады в Екатеринбурге будет стоить порядка 79 млрд руб. Об этом на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам заксобрания Свердловской области рассказал министр спорта региона Леонид Рапопорт, передает корреспондент Накануне.RU.

53 млрд руб. - средства федерального бюджета, сообщил министр. Предусматривается 100%-ное финансирование строительства поликлиники, общежития и кампуса.

В бюджет региона на 2019 г. будет заложено более 253 млн руб. на проектные работы в районе "Екатеринбург-ЭКСПО".

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Расходы на проведение Универсиады 2023 могут составить 79 млрд рублей

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Теги: универсиада, заксобрание Свердловской области



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