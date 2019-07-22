На Ямале дед надругался над внуком

Жителю Лабытнанги вменяют надругательство над внуком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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24 ноября 2018 года 56-летний пьяный злоумышленник избил бывшую супругу и попытался её изнасиловать, но она стала отбиваться, и преступник отстал. Через сутки он нашёл другую жертву – маленького внука, над которым надругался. Ребёнок проходит реабилитацию.

Прошедшая в рамках расследования уголовного дела экспертиза показала, что в момент преступления обвиняемый был вменяем. Дело ушло в суд.