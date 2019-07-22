13 Августа 2020
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Общество В России
Ксения Собчак (2019) | Фото:instagram.com/xenia_sobchak

"За Богомолова отомщу": Собчак снова вызвала Шнурова на рэп-баттл

Похоже, в Instagram намечается новый раунд рэп-битвы между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым. А все дело в том, что телеведущая не смогла пройти мимо высказывания фронтмена "Ленинграда" во время пресс-конференции: мол, за Собчак стихи к их баттлу писал режиссер Богомолов – нынешний бойфренд Собчак. Ксения тут же настрочила в рифмах, мол, Шнурову песни писала Матильда – его бывшая жена. В комментариях у Собчак, кстати, никто не сомневается: этот новый стих – ее авторства, поскольку орфография и пунктуация сильно страдают.

"Говорю тебе как поэт и баба:

Твой высер, Серёжа, – довольно слабый.

При всём моём к тебе уважении,

Ты не выдержал поражения.

Я с тебя реально смеюсь:

Тур стадионный, а прессы мало?

Шнуров вываливает фейк-ньюз

Про то, что Собчак стихов не писала!

Про баттл наш я забыла давно,

Но он у тебя в голове на полочке:

Тебя ж раскатала тогда в говно

Тупая лошадь, светская тёлочка!

Писал Богомолов? Что за байда!

Клянусь лабутенами и отчизной,

Что Богомолов мне никогда

Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!

Ты побеждён у всех на глазах?

Зачем ты ведёшь себя как мудила?

Скажи, как про водку на днях сказал:

"Всё, сука, она меня победила!"

Не можешь? Стыдно? Ржут пацаны,

Что ты тупо бабою отхерачен?

Понятно станет людям страны,

Что ты ***** не брутальный мачо?

Серёжа, не обижаться чур,

Но знают даже малые детки,

Что даже крутой от лампочки шнур

Берёт электричество из розетки.

Всё напряжение – от неё,

Крошка она или с жопой дылда.

Дружок, пойми уже, ё-моё:

Твоей розеткой была Матильда!

Она укрывала, сродни плащу,

Она от похмелья тебя спасала,

За Богомолова отомщу:

А может, и песни – она писала?

Серёга, ведь ты же со мною пил

Под рёв твоих песенок хулиганский,

Но здесь ты, родненький, поступил

По-свински, по-хамски, не по-пацански.

Прощаюсь. На баттл опять зову,

Я обеспечу и свет и саунд.

Скоси меня рифмой как ту траву!

До встречи! Не ссы! Я – на месте! Раунд!".

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"За Богомолова отомщу": Собчак снова вызвала Шнурова на рэп-баттл

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Теги: ксения собчак, сергей шнуров, рэп-баттл



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