"За Богомолова отомщу": Собчак снова вызвала Шнурова на рэп-баттл
Похоже, в Instagram намечается новый раунд рэп-битвы между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым. А все дело в том, что телеведущая не смогла пройти мимо высказывания фронтмена "Ленинграда" во время пресс-конференции: мол, за Собчак стихи к их баттлу писал режиссер Богомолов – нынешний бойфренд Собчак. Ксения тут же настрочила в рифмах, мол, Шнурову песни писала Матильда – его бывшая жена. В комментариях у Собчак, кстати, никто не сомневается: этот новый стих – ее авторства, поскольку орфография и пунктуация сильно страдают.
"Говорю тебе как поэт и баба:
Твой высер, Серёжа, – довольно слабый.
При всём моём к тебе уважении,
Ты не выдержал поражения.
Я с тебя реально смеюсь:
Тур стадионный, а прессы мало?
Шнуров вываливает фейк-ньюз
Про то, что Собчак стихов не писала!
Про баттл наш я забыла давно,
Но он у тебя в голове на полочке:
Тебя ж раскатала тогда в говно
Тупая лошадь, светская тёлочка!
Писал Богомолов? Что за байда!
Клянусь лабутенами и отчизной,
Что Богомолов мне никогда
Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!
Ты побеждён у всех на глазах?
Зачем ты ведёшь себя как мудила?
Скажи, как про водку на днях сказал:
"Всё, сука, она меня победила!"
Не можешь? Стыдно? Ржут пацаны,
Что ты тупо бабою отхерачен?
Понятно станет людям страны,
Что ты ***** не брутальный мачо?
Серёжа, не обижаться чур,
Но знают даже малые детки,
Что даже крутой от лампочки шнур
Берёт электричество из розетки.
Всё напряжение – от неё,
Крошка она или с жопой дылда.
Дружок, пойми уже, ё-моё:
Твоей розеткой была Матильда!
Она укрывала, сродни плащу,
Она от похмелья тебя спасала,
За Богомолова отомщу:
А может, и песни – она писала?
Серёга, ведь ты же со мною пил
Под рёв твоих песенок хулиганский,
Но здесь ты, родненький, поступил
По-свински, по-хамски, не по-пацански.
Прощаюсь. На баттл опять зову,
Я обеспечу и свет и саунд.
Скоси меня рифмой как ту траву!
До встречи! Не ссы! Я – на месте! Раунд!".