В России на крупных государственных стройках могут появиться рабочие места для осужденных

В Уголовный кодекс РФ могут внести поправки, которые затронут колонии-поселения и исправительные центры, где отбывают наказание в виде принудительных работ.

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Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Российскую газету", планируется, что рабочие места появятся на крупных государственных стройках и других масштабных предприятиях: туда будут устраивать наказанных за нетяжкие преступления, отбывающих принудительные работы и тех, кому смягчили режим.

Предполагается, что отделения колоний и исправительных центров должны открываться в регионах, где находится базовое учреждение, а рядом с предприятиями будут строить общежития. В настоящее время в 123 российских колониях-поселениях находятся около 33 тыс. человек, треть из них трудоустроена. Если поправки примут, то работать смогут еще около 6 тыс. осужденных.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Самаре задержали первого заместителя начальника регионального УФСИН. Его подозревают в получении взятки за улучшение условий содержания заключенных.