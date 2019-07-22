Задержанных в Ливии российских сотрудников ФЗНЦ пытали, - глава фонда

Двум российским сотрудникам Фонда защиты национальных ценностей, арестованных в Ливии в мае, не могут найти адвокатов.

Правительство нацсогласия (ПНС) Ливии задержало россиян по подозрению во вмешательство в предстоящие президентские выборы в стране. Их обвинили в попытке связаться с сыном Муаммара Каддафи.

ФЗНЦ вел непубличные переговоры об их освобождении.

Как заявил "Интерфаксу" глава фонда Александр Малькевич, ливийские адвокаты отказываются работать, "потому что арестованы все, кто хоть как-то взаимодействовал с нашими ребятами".

На пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" Малькевич заявил, что россиян пытают, и постараются выбить из них показания на камеру, "чтобы дать Западу определенную картину".

Ранее Bloomberg сообщало, что сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи якобы просит политической поддержки у России.

По данным издания, представитель Саифа аль-Ислама в начале декабря прошлого года передал заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову письмо для Владимира Путина.

По информации Bloomberg, сын Каддафи собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии, которые планируются на 2019 год.