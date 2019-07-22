Свердловская область недосчитается налогов от крупного бизнеса

Прогноз поступления по налогу на прибыль от организаций Свердловской области в 2019 г. снижен с 95 млрд руб. до 86,7 млрд руб. Цифры на заседании комитета по бюджету заксобрания Свердловской области озвучила начальник аналитического отдела управления ФНС по региону Елена Сальникова, передает корреспондент Накануне.RU.

Снижение поступления по налогам связано с льготами, которые предоставляются компаниям. По этой же причине снижен прогноз по поступлению налога на имущество - 83,4% от плана.

Сумма возвратов и зачетов по налогу на прибыль в 2019 г. в сравнении с 2018 г. увеличилась в 1,6 раза, рассказала Сальникова. На сегодняшний день сумма переплаты составляет 9,2 млрд руб.

Глава бюджетного комитета Владимир Терешков отметил, что динамика говорит о том, что дополнительных налоговых доходов к концу года бюджет не получит, более того - придется сокращать расходы из-за недополучения средств.

Он предложил поручить правительству проанализировать весь спектр мер поддержки и представить более реальную картину поступлений в бюджет.