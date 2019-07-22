Индия успешно запустила лунную миссию "Чандраян-2"

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила об успешном старте ракеты-носителя с аппаратом "Чандраян-2" на борту. Аппарат должен прилуниться и исследовать состав верхних слоев поверхности спутника Земли. Если миссия удастся, то Индия станет четвертой в истории страной, посадившей на Луну луноход.

Стоит отметить, что история старта не была простой. Запуск "Чандраян-2" несколько раз переносили. По последним планам, пуск должен был состояться еще в выходные, но по техническим причинам был снова перенесен. Если бы корабль не запустили сейчас (удачное расположение Земли и Луны по отношению друг к другу), то ждать с запуском пришлось бы до осени.

"Чандраян-2" является одним из самых амбициозных проектов космической программы Индии, она является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.