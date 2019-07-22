Бывший глава тюменского отделения "Россельхозбанка" наказан за получение взятки

Бывший директор тюменского регионального филиала "Россельхозбанка" получил срок за взятку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Компания была должна банку по кредитам 21 млн руб., которых у неё не было. По версии следствия, директор филиала банка в июне 2018 г. за взятку в 600 тыс. руб., которую дал ему представитель учредителя должника, помог за 7 млн руб. переуступить долг физическому лицу. После получения денег директор был задержан сотрудниками ФСБ, а деньги изъяли.

Бывший глава тюменского отделения "Россельхозбанка" наказан четырьмя годами колонии строгого режима и оштрафован на 1,2 млн руб.. Сумма взятки конфискована в доход государства. Суд оставил в силе арест автомобиля "Lifan" для обеспечения уплаты штрафа. Приговор в силу не вступил.