Поклонская задумалась о возвращении в прокуратуру

Наталья Поклонская опубликовала в Instagram фотографию в обновке: депутату Госдумы подарили тапочки-валенки с украшением в виде собачек.

"Подарили сибирские валенки, - хвастается Поклонская. - Обычно такой подарок (обувь) для меня означает смену места жительства или работы) Пора возвращаться в прокуратуру...".

Напомним, ранее Наталья Поклонская возглавляла прокуратуру Крыма.

Судя по комментариям, во многих регионах готовы трудоустроить Наталью: "Ножки классные! Тапочки изящные!! В прокуратуру вернись, Наташа, часов в семь утра! Первым делом покарай негодяев, поднявших плату за вход в Генуэзскую крепость до ШЕСТИСОТ РУБЛЕЙ!!!", " Это намёк в Сибирь надо Вам))) в хорошем смысле слова)) в ОМСК желательно ГУБЕРНАТОРОМ РЕГИОНА!!!".