Поклонская задумалась о возвращении в прокуратуру
Наталья Поклонская опубликовала в Instagram фотографию в обновке: депутату Госдумы подарили тапочки-валенки с украшением в виде собачек.
"Подарили сибирские валенки, - хвастается Поклонская. - Обычно такой подарок (обувь) для меня означает смену места жительства или работы) Пора возвращаться в прокуратуру...".
Напомним, ранее Наталья Поклонская возглавляла прокуратуру Крыма.
Судя по комментариям, во многих регионах готовы трудоустроить Наталью: "Ножки классные! Тапочки изящные!! В прокуратуру вернись, Наташа, часов в семь утра! Первым делом покарай негодяев, поднявших плату за вход в Генуэзскую крепость до ШЕСТИСОТ РУБЛЕЙ!!!", " Это намёк в Сибирь надо Вам))) в хорошем смысле слова)) в ОМСК желательно ГУБЕРНАТОРОМ РЕГИОНА!!!".