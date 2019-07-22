Правительство Свердловской области запуталось в финансировании конгресс-центра

Депутаты комитета по бюджету заксобрания Свердловской области при обсуждении поправок в бюджет на текущий год попытались выяснить, во сколько обойдется области содержание конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-Экспо". На расчеты со строителями в бюджет заложено дополнительно 751 млн руб., но назвать общий объем бюджетных вложений в объект представители министерств не смогли.

Долг, который образовался перед подрядчиками строительства конгресс-центра, заместитель министра по управлению имуществом Свердловской области Сергей Сосновских объяснил предварительными сметами. Сегодняшние расчеты являются окончательными, заверил он.

Депутат Вячеслав Вегнер поинтересовался, сколько в целом стоит конгресс-центр. "Не могу точно сказать, около 6 млрд руб. Но это бюджнтные средства, были еще и кредиты, займы", - сказал он.

Депутатов интересовал также вопрос будущих расходов на конгресс-центр. На вопрос не смогли ответить ни представители минфина, ни замглавы МУГИСО. По словам Сосновских, через министерство проходят только капзатраты, а таковых больше не будет.

"Остальным занимается министерство инвестиций и развития, они курируют эти вопросы", - рассказал он.

Комитет решил запросить информацию в правительстве.

Напомним, на строительство конгресс-центра израсходовано почти 10 млрд руб., из них 6,25 млрд – из регионального бюджета. 750 млн на расчеты со строителями понадобились уже после ввода объекта в эксплуатацию.