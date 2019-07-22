Власти Тюменской области разрабатывают законопроект о поддержке инвесторов

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил разработать проект по предоставлению льгот будущим инвесторам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

По словам главы региона, в области будет создан реестр региональных инвестпроектов. Закон будет устанавливать требования к участникам реестра и порядок включения в него. Он сообщил, что механизм, который дает право российским регионам присваивать статус регионального инвестиционного проекта проектам инвесторов появился в федеральном законодательстве.

"Будущие инвесторы, резиденты индустриальных парков или муниципальных индустриальных площадок, которые попадают в такой реестр, могут получить дополнительные налоговые льготы. На сегодняшний день резиденты индустриальных парков, которые реализовали проект и ввели в эксплуатацию производство, имеют право платить налог на прибыль по ставке 17%, вместо 20%. Также действует льготная ставка по налогу на имущество. Изменения позволят снизить ставку по налогу на прибыль до 10%. 3% — федеральные, 7% — региональные", - разъяснил суть механизма льгот для инвесторов губернатор.

Глава региона подчеркнул, что механизм предусматривает, что предприниматели, которые войдут в эту программу, становятся в реестр налоговой инспекции, принимают на себя обязательства по объему инвестиций в проект, а налоговая будет контролировать получение всех этих льгот.

Александр Моор выразил мнение, что этот механизм станет дополнительным инструментом для формирования комфортного инвестиционного климата наряду с уже существующими формами поддержки: финансовыми, имущественными и налоговыми, которые существуют в Тюменской области.

Напомним, в рейтинге по итогам прошлого года Тюменская область заняла третье место, после Москвы, ставшей в этот раз первой, и Татарстана.