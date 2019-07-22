13 Августа 2020
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Политика За рубежом
Протесты в Гонконге (2019) | Фото: http://www.dawanews.com/

К подавлению протестов в Гонконге подключились триады

Антиправительственные демонстрации в Гонконге продолжаются, и на улицах города нарастает хаос. Издание South China Morning Post называет использование слезоточивого газа при разгоне уличных акций "новой нормальностью".
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Массовые протесты разгорелись после обсуждения местными законодателями поправок в закон об экстрадиции. Однако, несмотря на то, что рассмотрение законопроекта было приостановлено, митинги продолжились.

Лидеры оппозиции провели серию встреч с американскими политиками, а уличные акции стали собираться еженедельно. В это воскресенье протестующие портили государственные гербы Китая и писали на стенах антипекинские ругательства. Под прицелом оказались не только правительственные здания, но и полицейские участки. В руках у протестующих можно было заметить металлические трубы и кирпичи. При этом пока не происходит грабежей магазинов и частной собственности.

Новшеством воскресных событий стало участие групп людей в белых футболках, нападавших на демонстрантов на станциях метро. Оппозиция традиционно предпочитает чёрную одежду, в белых футболках, как сообщает Sbc.com, действовали представители триад – организованных преступных группировок. При этом полиция держалась в стороне и не вмешивалась в происходящее.

По данным SCMP, новая стратегия Пекина по Гонконгу будет обсуждаться в августе на партийном совещании в Бэйдайхэ, однако ввод войск, или народной вооружённой полиции, по-прежнему не планируется.

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К подавлению протестов в Гонконге подключились триады

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Теги: Гонконг, триады, протесты



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