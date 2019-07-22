"Достигнутый целевой уровень участия "Новатэка" позволит принять окончательное инвестиционное решение и оптимально использовать денежный поток компании для финансирования наших новых проектов", - сказал Михельсон.

Глава правления "Новатэка", богатейший бизнесмен России Леонид Михельсон отметил, что в результате сделки сформирован состав участников "Арктик СПГ- 2".

"Новатэк" закрыл сделку о продаже долей участия в проекте "Арктик СПГ-2" "дочкам" "Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации" (CNPC) и "CNOOC", а также консорциуму Mitsui & Co и JOGMEC, сообщили Накануне.RU в компании.

"Дочки" CNPC и CNOOC купили доли в "Арктик СПГ 2"





