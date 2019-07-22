13 Августа 2020
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Армия и ВПК За рубежом
истребитель, самолет F-16 &quot;Файтинг фалкон&quot;, Fighting Falcon, авиация ввс США, НАТО (2013) | Фото:

Болгария закупит у США истребители F-16 на 1,25 миллиарда долларов

Пока Турция раздумывает, у кого заказать истребители взамен американских F-16 (у России или у Китая), парламент Болгарии одобрил закупку у Штатов этих самых F-16 Block 70. Пока речь идет о восьми самолетах для ВВС страны.

Дискуссия о ратификации договора с США продолжалась более четырех часов. Так, БСП (Болгарская социалистическая партия) и партия "Воля" предлагали отложить голосование на 3 или 6 месяцев, что фактически означало бы прекращение процедуры закупки, поскольку срок действия предложения США по поставке F-16 истекает 5 сентября, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием.

Приблизительная стоимость партии составит $1,25 млрд, при этом болгарские власти должны внести полную сумму сразу до 5 сентября этого года. А два первых самолета будут поставлены только через четыре года. В целом поставка растянется до 2024 года.

По информации командующего ВВС генерал-майора Цанко Стойкова, в США пройдут обучение 12 пилотов и 65 технических специалистов.

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Болгария закупит у США истребители F-16 на 1,25 миллиарда долларов

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Теги: болгария, f-16, истребительная авиация, сша



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