Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию

Телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601", самый мощный по пропускной способности в российской орбитальной группировке, введен в эксплуатацию.

Несколько дней назад все сети, работавшие на спутнике "Ямал-202", были успешно переведены на новый спутник, сообщила компания-оператор спутника "Газпром космические системы".

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур.

Однако позже выяснилось, что "Ямал-601" не был выведен на рабочую орбиту. Это случилось из-за ошибочного вектора тяги апогейного двигателя аппарата, выданного после отделения космического аппарата от разгонного блока "Бриз-М".