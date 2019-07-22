Высокинский открыл новый вход в "Гринвич" со станции метро "Геологическая"

Сегодня в Екатеринбурге в торговом центре "Гринвич" открылся дополнительный вход на станцию метро "Геологическая". В мероприятии принял участие мэр города Александр Высокинский, передает корреспондент Накануне.RU.

"В рамках совместного проекта с "Гринвичем" мы презентуем новый переход сегодня. Мы благодарны "Обществу Малышева 73" за достаточно серьезные вливания с точки зрения инвестиций в экономику города. Вместе с тем, с сегодняшнего дня затраты на содержание будет нести муниципалитет. Для нас это приемлемо с точки зрения комфорта граждан, для "Гринвича" это увеличивает товарооборот и проход посетителей. Я думаю, что в будущем такие совместные проекты мы будем развивать", - отметил Высокинский.

Напомним, что стоимость строительства нового входа составила 815 млн руб., финансирование осуществлялось за счет ТРЦ "Гринвич".

"Станция метро является пересечением с будущей третьей веткой. Когда-то, мы надеемся, она случится, - сказал учредитель "Общество Малышева 73" Игорь Заводовский. - Нагрузка на станцию резко увеличится, когда она будет открыта, и потребуются дополнительные входы. Одним из таких входов стал "Гринвич" уже сейчас".

Предполагается, что новый вход позволит увеличить ежедневный пассажиропоток "Геологической" на 20-25%. Сегодня данный показатель в будние дни составляет около 21-23 тыс. человек.

По словам Заводовского, ежедневное дневное посещение торгово-развлекательного центра - 60 тыс. человек в день. Открытие нового входа добавит около еще 8% посетителей ежедневно.

"Самое главное – это комфорт горожан, комфорт покупателей. Сейчас можно сесть на "Уралмаше" или на "Ботанической", и не моча ног, не ходя под ветром, под дождем, попасть сразу в "Гринвич". Это удобно", – подчеркнул Заводовский.

Новый вход на станцию оборудован 11 эскалаторами. Вестибюль станции и эскалаторные спуски, ведущие в ТРЦ, декорированы мрамором и гранитом. В переходе из "Гринвича" к платформам метрополитена работают две кассы с операторами и 7 аппаратов по продаже жетонов. На входе смонтирован досмотровый комплекс. Новый вестибюль оборудован навигацией и электронными табло.

Заводовский также признался, что аналогичный переход возможен в будущем со станции метро "Площадь 1905 года" в ТЦ "Пассаж".

"Немножко рано говорить об этом, но я такой возможности не исключаю, если одобрит город. В принципе, это хорошая идея", – сказал он.