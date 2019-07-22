13 Августа 2020
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Общество Свердловская область
инаугурация Евгения Куйвашева, Новиков (2017) | Фото: Накануне.RU

Арбитражный суд не будет рассматривать иск мэрии Екатеринбурга к барду Новикову

Иск администрации Екатеринбурга к шансонье Александру Новикову будет рассматривать не Арбитражный суд Свердловской области. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании.

Напомним, городские власти подали на барда в областной Арбитражный суд иск на 1,37 млн руб.: в такую сумму мэрия оценивает арендный платеж за землю под зданием на улице Малышева, 38. Сам Новиков на своей странице в социальной сети заявлял, что дом на Малышева, 38 - жилой.

"И я иногда в нем живу. И ничего за прилегающую к жилому дому землю я платить не должен", - утверждал бард.

здание на ул. Малышева, 38(2019)|Фото: Накануне.RU

здание на ул. Малышева, 38(2019)|Фото: Накануне.RU

То самое здание на Малышева, 38

Сегодня состоялось заседание, на котором было принято решение передать дело по подсудности. В Арбитражном суде Накануне.RU пояснили, что дело им неподсудно, а материалы будут направлены в другой суд. Однако в какой именно, там уточнить не смогли, сославшись на то, что нужно дождаться появления принятого судебного акта в полном объеме. На его изготовление может уйти до пяти дней.

Накануне.RU будет следить за развитием ситуации.

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Арбитражный суд не будет рассматривать иск мэрии Екатеринбурга к барду Новикову

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Теги: Новиков, мэрия, иск, суд



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