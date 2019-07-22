13 Августа 2020
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Леонид Михельсон (2016) | Фото: kremlin.ru

Глава "Новатэка" возглавил список богатейших бизнесменов страны

"Forbes" составил рейтинг богатейших бизнесменов России. В топ-3 списка из двух сотен фамилий вошли представители нефтегазовой отрасли, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первое место с состоянием в $24 млрд занял глава "Новатэка" Леонид Михельскон. Третье место – за главой "Лукойла" Вагитом Аликперовым, на его счетах – $20,7 млрд. На пятом месте – член Совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун – на 15 месте ($8,7 млрд). Генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов занял 58 строчку рейтинга ($1,6 млрд). Основной владелец "Газпром бурения" Игорь Ротенберг – на 122 месте ($850 млн).

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Глава "Новатэка" возглавил список богатейших бизнесменов страны

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Теги: Леонид Михельсон, Владимир Богданов, Forbes, рейтинг



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