В Госдуме оценили угрозу взрыва кредитного пузыря: "В Правительстве долго закрывали на это глаза!"

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских считает, что Правительство слишком долгом закрывало глаза на проблему суперзакредитованности населения.

Отметим, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин предрёк "взрыв" в российской экономике из-за роста закредитованности граждан. Он сослался на данные Центробанка, заявив, что в четвёртом квартале 2018 г. треть кредитов была выдана людям, у которых платежи превышали 60% совокупного месячного дохода.

"Всегда, когда экономический блок Правительства, ЦБ и, в частности, Орешкин приходили в Госдуму, им всегда задавали вопрос об опасности высокой закредитованности населения. В том числе и Орешкин говорил, что эта ситуация находится под контролем, мол, опасности в кабмине не видят", – отметил Андрей Альшевских в интервью Накануне.RU.

Депутат сам выступал инициатором законопроектов о запрете микрофинансовых организаций. Однако добиться запрета ему не удалось. Как он считает, помимо регулирования этой отрасли, власти должны немного "надавить" на бизнес. "У нас промышленные предприятия, бизнес на депозитах держит порядка 20 трлн – это средства, которые бизнес просто держит и не вкладывает в модернизацию, в развитие производств, экономики. Эти деньги не направляются на повышение заработной платы, чтобы увеличить потребительский спрос населения", – заявил он.