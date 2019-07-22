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Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Возле ГД пройдут пикеты против закона об изъятии жилья

У главного входа в Госдуму 23 июля утром пройдут одиночные пикеты против законопроекта об изъятии земли и жилья.

Речь идет о законопроекте о комплексном развитии территорий, поправки к которому в начале июля Правительство РФ направило в Госдуму. Работа над законопроектом возобновилась после полугодового перерыва. Примечательно, что срок внесения поправок в документ, который будет рассматриваться во втором чтении, истек более шести месяцев назад.

По словам авторов документа, он направлен на вовлечение "депрессивных" городских площадок в градостроительную деятельность. Это, в первую очередь, неиспользуемые или неэффективно используемые территории, значительную часть которых занимает самострой.

Согласно поправкам, изъятию может подлежать в том числе и недвижимость в многоквартирных домах, даже если они не признаны аварийными.

"Год назад граждане РФ / москвичи, возмущенные законопроектом об отмене частной собственности, в резкой и прямой форме высказали свое отношение к этой затее, - сообщили Накануне.RU организаторы акции. - Тем не менее, с постоянством, достойным лучшего применения, через год поправки с еще большим количеством ужасающих предложений приняты к рассмотрению".

Отмечается, что внесение новой редакции текста "произошло тайно, всего за три дня до даты обсуждения во втором чтении", получить их для предварительного рассмотрения граждане РФ не смогли.

Также сообщается, что на сайте Госдумы текст законопроекта ко второму чтению появился только утром в субботу 20 июля, несмотря на официально обозначенную дату - 18 июля.

"23 июля депутаты грозятся принять предложенные поправки во втором чтении. На кону стоят: легализация массовой точечной застройки, свободный снос жилых кварталов, бессудное изъятие недвижимости, не обусловленное государственными нуждами", - подчеркивают организаторы одиночных пикетов.

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Возле ГД пройдут пикеты против закона об изъятии жилья

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Теги: законопроект об изъятии жилья, пикеты, госдума



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