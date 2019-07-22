Пермский олигарх попал в 20-тку богатейших бизнесменов России

Уроженец Перми Дмитрий Рыболовлев занял 17 место в списке богатейших бизнесменов России делового журнала Forbes, передает корреспондент Накануне.RU.

Состояние, которое эксперты в 2019 г. оценили в $6800 млн, бизнесмен сколотил на инвестициях. Начинал с медицины: вместе с отцом основал компанию "Магнетикс", которая специализировалась на лечении магнитотерапией. В 1992 г. получил в Москве аттестат Минфина для работы с ценными бумагами и начал работать с инвестициями: открыл инвесткомпанию "Финансовый дом" и чековый инвестфонд, который скупал у людей ваучеры для участия в приватизации местных промышленных предприятий.

Также структуры Рыболовлева активно участвовали в приватизации компании "Уралкалий". В "нулевых" бизнесмен владел более 50% акций компании. В 2007 г. пакет акций "Уралкалия", принадлежащих Рыболовлеву составил 80%. Предприятие вышло на IPO, и бизнесмен продал 14% акций из своего пакета, получив за них более $1 млрд. В 2010-11 годах продал свой пакет структурам сенатора Сулейману Керимову за $5 млрд. После бизнесмен жил в Швейцарии, а затем переехал в Монако, где вложил $200 млн в одноименный клуб.

Добавим, что бизнесмен является известным ценителем живописи. На полотна Моне, Ван Гога, Гогена, Модильяни, Пикассо, Климта миллиардер потратил $2 млрд. В марте 2017 г. выставил на аукцион несколько картин из своей коллекции, однако при их продаже потерял более $120 млн — на столько дороже картины обошлись Рыболовлеву, когда он покупал их при посредничестве швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Ранее Рыболовлев потерял при продаже трех картин более $100 млн. Сейчас миллиардер судится с Бувье, обвиняя его в мошенничестве.

Также Рыболовлев питает страсть к дорогой недвижимости. Купил особняк звезды Голливуда Уилла Смита на Гавайях за $20 млн. В 2013 году купил за $100 млн два острова в Греции, которые ранее принадлежали Аристотелю Онассису. Стоимость яхты олигарха оценивается в $300 млн.

Отметим, что всего в рейтинг Forbes вошли 200 богатейших бизнесмена страны.